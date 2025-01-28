ارتفع مؤشر رئيسي لقياس التضخم في قطاع الخدمات باليابان بنسبة 9ر2% خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من الخدمات مثل الترفيه والنقل، وهو ما يعزز توقعات استمرار زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في اليابان.

يذكر أن بنك اليابان المركزي يتابع باهتمام تطورات أسعار قطاع الخدمات لرصد أي مؤشرات على أن الارتفاع المستدام في الأجور سيجبر الشركات على مواصلة زيادة الأسعار، وبالتالي استمرار معدل التضخم العام في حدود المستوى المستهدف وهو 2%.

وجاء معدل ارتفاع أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي أقل منه في الشهر السابق والذي سجل 3% وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي اليوم.

يذكر أن بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008، وعدل توقعاته للتضخم وهو ما يعزز الثقة في أن الأجور المرتفعة ستبقي على معدل التضخم العام مستقرا في حدود 2% الذي يستهدفه البنك.