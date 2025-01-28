عودة المراقبين الأوروبيين إلى معبر رفح في غزة

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إعادة نشر بعثة مدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وفقا لما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على منصة "إكس" يوم الإثنين، إن إعادة نشر البعثة في المعبر، وهو البوابة الرئيسية لغزة إلى العالم الخارجي، ستتيح خروج عدد من المصابين من غزة لتلقي الرعاية الطبية".

وأشارت البعثة في بيان إلى أن إعادة الانتشار "خلال الأيام المقبلة" تأتي بناء على طلب من إسرائيل والفلسطينيين، وبموافقة مصر.

وأضاف البيان أن نشر فريق متخصص سيستمر خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، والتي دخلت أسبوعها الثاني.

وخلال هذه الفترة، من المتوقع أن يغادر غزة عدة مئات من الأشخاص على الأقل، وفقا لما ذكرته بعثة الاتحاد الأوروبي.