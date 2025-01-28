محمد صلاح يغيب عن قائمة ليفربول لمباراة آيندهوفن بدوري الأبطال

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شهدت قائمة ليفربول لمباراة آيندهوفن الهولندي، المقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب فيليبس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، غيتب النجم المصري محمد صلاح.

وفضل الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، إراحة صلاح من السفر إلى هولندا لمواجهة آيندهوفن، بعدما حسم الريدز تأهله لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويعتلي ليفربول صدارة جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 مباريات.

ويقدم محمد صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، ويعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا بفارق هدف وحيد عن هالاند، مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ18 هدفا.

وجاءت قائمة ليفربول لمباراة آيندهوفن على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيليهير، جاروس، ديفيز.

خط الدفاع: كوانساه، نالو، كونور برادلي، آندي روبرتسون، تسيميكاس، نوريس، مابايا.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، مورتون، تيري نيوني، ماكونيل، موريسون.

خط الهجوم: داروين نونيز، كودي جاكبو، فيدريكو كييزا، دانس، كوني دوهيرتي.