جنوب أفريقيا: رواندا وافقت على الحاجة لإجراء مباحثات سلام مع الكونغو

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كتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في منشور عبر تطبيق "إكس" مساء أمس الاثنين، أن رئيس رواندا بول كاجامي وافق على الحاجة لإجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار ومباحثات سلام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال رامافوزا: "رئيسا الدولتان اتفقا على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار واستئناف مباحثات السلام بين جميع أطراف الصراع".

وبعد أيام من القتال الكثيف بشرق الكونغو، دخلت ميلشيا أم 23 المتمردة مدينة جوما ذات الأهمية الاستراتيجية في وقت مبكر من أمس الاثنين.

وبحلول صباح اليوم الثلاثاء، لم يتضح من يسيطر على مدينة جوما.

وكان جيش الكونغو، قد أعلن مساء أمس، أنه استعاد السيطرة على مناطق بالمدينة.

ولكن الحكومة في كينشاسا وخبراء أمميين اتهموا رواندا بدعم ميلشيا ام 23.

ويعتزم الرئيس الكيني ويليام روتو، الذي يترأس حاليا مجموعة شرق أفريقيا عقد قمة خاصة بشأن الوضع بشرق الكونغو بدون تأخير.

ولم يتم بعد الإعلان عن موعد محدد للقمة.