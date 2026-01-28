سوريا: بيان من إعلام حلب عن الوضع الإنساني في عين العرب وقرى سد تشرين

أصدرت مديرية إعلام حلب في سوريا، بيانا مساء الثلاثاء، حول الوضع الإنساني في منطقة عين العرب والقرى المحيطة بسد تشرين. وتسيير قافلة مساعدات إغاثية للمدنيين.



وأفاد مديرية إعلام حلب في بيانها، بأن اللجنة المركزية لاستجابة حلب وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر السوري، قامت بتسيير قافلة إنسانية تحمل مواد غذائية وطبية وإغاثية إلى منطقة عين العرب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في المنطقة.



وذكرت المديرية أن معبر نور علي الذي أعلنت عنه هيئة العمليات العسكرية، شهد خروج المئات من المواطنين بعد تجهيز عدد من مراكز الإيواء في صرين ومدينة حلب، وذلك رغم العراقيل التي يضعها تنظيم قسد لمنع السكان من الخروج إلى مناطق سيطرة الدولة السورية من خلال زرع الألغام على الطرقات وتهديد حياة آلاف السوريين في المنطقة.

ووفق البيان، تفرض "قوات سوريا الديمقراطية" منذ عدة أيام حصارا خانقا على قرى الجعدة والقبة وتل أحمر وعدد من القرى في المنطقة، عبر منع وصول المساعدات الإنسانية إليها.

وأفادت المديرية بأن "قسد" وميليشيات "حزب العمال الكردستاني" استهدفت المواطنين في قرى خر وص وكيك ده ده وناصر بالرشاشات والقناصات، وهي مناطق تضم أكثر من 50 ألف شخص محاصرين منذ أيام.



وأكدت في بيانها أن لجنة استجابة حلب تبذل جهودا كبيرة لإيصال الخبز والمواد الغذائية إليهم عبر ممرات مائية خطيرة لا يمكن أن تلبي حاجة سكان المنطقة بشكل كاف.



وإضافة إلى ذلك، أشارت المديرية إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" تمنع الأهالي من الوصول إلى ضحايا المجزرة التي ارتكبها وميليشيات "حزب العمال" جنوب عين العرب يوم الأربعاء 21 يناير 2026.

ولفتت إلى أن مقطع فيديو أظهر قيام أحد عناصر التنظيم بتصوير 22 شخصا بعد إعدامهم ميدانيا، مع أنباء عن وجود عدد أكبر من الضحايا هناك برصاص التنظيم، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، وتوثيق جريمة تعد من أبشع الجرائم الإنسانية بحق السكان في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أفادت المديرية بأن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في القرى القريبة من سدي تشرين وقره قوزاق أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم، نتيجة قيام التنظيم بزرع الألغام في عدد كبير من منازل المدنيين قبل انسحابه منها.

وأهابت مديرية إعلام حلب في بيانها بالأهالي عدم الدخول إلى المناطق والقرى الواقعة على خطوط التماس إلا بعد تطهيرها من الألغام تأمينها بشكل كامل من قبل قوات الأمن الداخلي وفرق الهندسة التي تعمل منذ أيام على إزالة المفخخات وتأمين القرى تمهيدا لعودة المواطنين ودخول مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات.

كما دعت "قسد" إلى الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الدولة السورية والتي تمهد لدخول مؤسسات الدولة وقوات الأمن الداخلي، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويضمن سلامة الأهالي وحياتهم.