محافظ قنا: القطاع الزراعي أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، فعاليات ورشة العمل الموسعة التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الريفية وتعزيز صمود المزارعين أمام التغيرات المناخية، وذلك بمقر النادي الاجتماعي بمدينة قنا، في إطار تحليل سلاسل القيمة للأعمال الزراعية بمركزي قوص وأبوتشت، وضمن توجيهات القيادة السياسية وأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شهدت الورشة حضور الدكتور أحمد دياب، خبير البرامج ومدير المشروع، والدكتور عمر عثمان، نائب مدير وحدة "حياة كريمة" وعضو فريق عمل المشروع بوزارة التنمية المحلية، إلى جانب فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات المعنية، كما حضرت هند سعيد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ومنسق المشروع.

وأكد محافظ قنا أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المزارعين، ودعم جهود مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في قرى صعيد مصر.

وشدد عبدالحليم على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالشفافية والتنسيق الكامل بين مختلف الشركاء، باعتبار ذلك المسار الأسرع لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدا حرص المحافظة على نقل التحديات الحقيقية التي تواجه المزارعين، والعمل على طرح حلول عملية وجذرية تضمن استدامة التنمية الزراعية.

وفي السياق ذاته، أعرب محافظ قنا عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي ومنظمة "الفاو" وكل الجهات المشاركة، لدورهم في دعم المزارعين وتنمية سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في رفع القدرة على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي.

وتضمنت الورشة أربع جلسات محورية، ركزت على الدعم المؤسسي عبر رسم خرائط تشاركية وتطوير منظومة الأعمال الزراعية، إلى جانب إدارة المخلفات من خلال طرح أفكار مبتكرة لتدوير المخلفات الزراعية والتغلب على التحديات التي تواجه المزارعين في هذا الملف.

كما ناقش المشاركون محاور سلامة الغذاء والقيمة المضافة لضمان جودة المنتج الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية، بالإضافة إلى التسويق والخدمات اللوجستية وربط المزارعين والشركات الناشئة بالأسواق والمستثمرين، بما يفتح آفاقا لفرص عمل مستدامة.

وتتضمن خطة العمل تنفيذ زيارات ميدانية لمركزي قوص وأبوتشت، وعقد لقاءات مباشرة مع المزارعين، وتنظيم مجموعات نقاش بؤرية مع جهات الدعم المؤسسي والمتخصصين في مجالات التسويق وسلامة الغذاء، بهدف الوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق تخدم واقع القطاع الزراعي بالمحافظة.