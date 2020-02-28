الرئاسة التركية: دماء جنودنا في سوريا لن تذهب سدى

أعلنت الرئاسة التركية اليوم الجمعة أن دماء الجنود الأتراك لن تذهب سدى.

وقالت الرئاسة التركية، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إنها "قررت الرد بالمثل على النظام السوري غير الشرعي الذي يوجه سلاحه صوب جنودنا"، وفقا لوكالة انباء الأناضول التركية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، والذي شدد على أن بلاده "لن تسمح بتهجير النظام السوري للمدنيين من محافظة إدلب"، مضيفًا "لن تذهب دماء جنودنا الأبطال سدى، وستسمر أنشطتنا العسكرية بالأراضي السورية حتى كسر جميع السواعد التي امتدت على العلم التركي".

وتابع قائلا " قواتنا المسلحة الجوية والبرية تواصل قصف كافة الأهداف المحددة لقوات نظام الأسد".

واستطرد قائلا "لم ولن نقف متفرجين حيال ما تشهده إدلب من أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في رواندا، والبوسنة والهرسك"

وأضاف ألطون قائلا "ندعو المجتمع الدولي بأسره وعلى رأسه أطراف مسار أستانة إلى الوفاء بمسؤولياتهم المنوطة بهم".

وأجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، فجر الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أبراين.

جاء ذلك بحسب بيان صادر مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، الذي لم يتطرق إلى مضمون الاتصال بين المسؤولين التركي والأمريكي.

ويأتي الاتصال عقب مقتل 22 جندي من الجيش التركي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على إدلب؛ حسب ما أعلن والي هاتاي التركية رحمي دوجان.