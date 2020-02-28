ترامب: أقوم «بعمل لا يصدق» في التعامل مع فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قامت "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثًا عن أعراض المرض.

وصرح ترامب للصحفيين يوم الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصًا مصابين بالفيروس "وليس الآلاف"، مضيفًا أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه. وأرجع الفضل في ذلك إلى قرار الإدارة بإغلاق الحدود، في إشارة واضحة إلى القيود المفروضة على المسافرين من الصين.

وأفادت وكالة انباء بلومبرج أن الأسهم في البورصات العالمية انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر، كما استمر انخفاض أسعار النفط الخام مع زيادة القلق من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن تفشي المرض يمكن أن يتحول إلى وباء وهو في مرحلة حاسمة. وتوقع "بنك أوف أميركا" أن الاقتصاد العالمي يسير في طريقه إلى أن يشهد أكثر الأعوام ضعفا منذ الأزمة المالية عام 2008 حيث أضر الفيروس بالطلب في الصين وخارجها.