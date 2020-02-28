إنفانتينو: خطر فيروس كورونا؟ صحة البشر أهم من كرة القدم

أكد جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن حياة الأشخاص أهم من إقامة المباريات، وذلك خلال حديثه عن فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية:«صحة الأشخاص أهم بكثير من أي مسابقة كرة قدم».

وأضاف:« علينا أن ننظر إلى الوضع - مرض الكورونا - ونأمل أن ينخفض بدلاً من أن يزيد».

يأمل إنفانتينو أن تستمر المباريات الدولية الشهر المقبل، حيث قال: «لن أستبعد أي شيء في هذه اللحظة، ولكن آمل ألا نضطر أبدًا للدخول في هذا الاتجاه - "تأجيل المباريات"».

وأتم:« على كل منافسة أن تقرر ما هو الأفضل لها، على المدى القصير وتأجيل المباريات قد يكون حلا مؤقتا».

وضرب فيروس كورونا أكثر من دولة حول العالم خلال الفترة الأخيرة، وتسبب في إصابة وموت مئات الآلاف من البشر.