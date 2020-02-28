قال يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المؤتمر الدولي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيتم عقده يوم 21 مارس، والذي سيبدأ بجولة المدعوين له في المنطقة ليتعرفوا عليها.

وأضاف «زكي» غي مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن هدف المؤتمر ترويجي؛ لإظهار الوضع الحالي للمستثمرين، وما وصلت إليه مصر من بنية تحتية وعناصر اتصال من طرق وأنفاق وامتدادت، بالإضافة إلى التحسينات بالموانيء، لافتًا إلى أن هناك غرض باستغلال فرص النجاح التي تحققت في الدولة لعرضها بشكل واضح.

وأشار إلى أن المعرض يهدف أيضًا إلى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بشكل جيد وشرحها وتوضيح مميزاتها، موضحًا أنه يتم الإعداد له منذ فترة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والذي يتابعه بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه صاحب فكرته.

وتابع أن المؤتمر سيكون حوار بين المستثمرين والرئيس والحكومة المصرية بغرض الخروج بنتائح ترويجية واضحة، مشيرًا إلى أن اختيار مدينة «الجلالة» لاحتضانه لأنها في الظهير للمنطقة الاقتصادية على بعد 30 كيلو متر من العين السخنة؛ وذلك لإظهار مشروع آخر في الدولة، بهدف جذب استثمارات له أيضًا.

وأعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المؤتمر الاقتصادي الدولي للهيئة سينطلق يومي 21-22 مارس من مدينة الجلالة ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار قيادات الدولة المصرية ونخبة من المسثمرين ورجال الأعمال محلياً ودولياً.

وقال رئيس الهيئة أن شرق بورسعيد من المناطق الواعدة بالمنطقة الاقتصادية، وتركز إدارة الهيئة على تسريع وتيرة العمل بها والانتهاء من تنفيذ الساحات الخلفية للأرصفة الجديدة للتشغيل خاصة أرصفة الرورو والبضائع العامة، كما يستلم المطور الصناعي «شرق بورسعيد للتنمية» مساحة 4 كيلومتر مربع بنهاية 30 يونيو تم تحسين التربة بها وتجهيزها.

https://youtu.be/jNCuJJugBqk