ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم، نقلاً عن بيان من الأسطول الروسي، أن الفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" وصلت إلى ميناء سوداني، حيث تنوي روسيا إقامة قاعدة بحرية فيه - وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح البيان، أن هذه أول سفينة حربية تدخل ميناء بورتسودان - وفق وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر في نوفمبر الماضي إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، يمكنها استقبال السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

ومنذ مايو 2019، يربط بين روسيا والسودان اتفاق تعاون عسكري مدّته سبع سنوات