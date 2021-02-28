 نواة قاعدة بحرية.. أول سفينة حربية روسية تصل ميناء بورتسودان - بوابة الشروق
الأحد 28 فبراير 2021 5:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

نواة قاعدة بحرية.. أول سفينة حربية روسية تصل ميناء بورتسودان

البحرية السودانية
البحرية السودانية

نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 4:46 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 4:46 م
ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم، نقلاً عن بيان من الأسطول الروسي، أن الفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" وصلت إلى ميناء سوداني، حيث تنوي روسيا إقامة قاعدة بحرية فيه - وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
وأوضح البيان، أن هذه أول سفينة حربية تدخل ميناء بورتسودان - وفق وكالة "رويترز".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر في نوفمبر الماضي إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، يمكنها استقبال السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
ومنذ مايو 2019، يربط بين روسيا والسودان اتفاق تعاون عسكري مدّته سبع سنوات

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك