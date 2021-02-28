جنوب إفريقيا تخفف من قيود كورونا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي

خفف رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، مساء اليوم الأحد، من القيود المفروضة في البلاد والخاصة بمواجهة مرض كوفيد -19 بعد تباطؤ وتيرة الإصابات الجديدة بالمرض وذلك بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

ودخلت القيود المخففة حيز التنفيذ بعد أيام من بدء جنوب إفريقيا حملتها للتطعيم ضد مرض كوفيد – 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وما يقرب من عام منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس، في الخامس من مارس 2020.

وقال رامافوزا في خطاب متلفز للأمة إن مستوى الإغلاق الجديد سيشمل حظر تجول لفترة أقصر بالإضافة إلى تخفيف القيود على التجمعات ومبيعات المشروبات الكحولية، بينما سيظل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا.

لكن رامافوزا قال إن 33 من 53 نقطة حدودية برية في جنوب إفريقيا ستبقى مغلقة، وإن خمسة مطارات فقط هي التي ستكون مفتوحة أمام الرحلات والسفر الدولي.

وأشار رامافوزا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي القيود المخففة إلى "زيادة الإنفاق الاستهلاكي والانتعاش المطرد في التوظيف".

وأضاف الرئيس: "يجب أن نبذل كل جهدنا في تنمية الاقتصاد".

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء نقلت في وقت سابق من اليوم عن بيان رئاسي القول إن رئيس جنوب أفريقيا سيوجه كلمة إلى الأمة وأن هذه الكلمة ستتركز على الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا والجهود التي تبذلها الحكومة وخططها المستقبلية لمواجهة الجائحة.

وأوضحت الوكالة أن كلمة الرئيس تأتي في أعقاب اجتماعات لمجلس القيادة الوطني لمواجهة جائحة كورونا والمجلس التنسيقي الرئاسي ومجلس الوزراء.