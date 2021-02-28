«المجتمعات العمرانية»: جار تطوير 39 كيلو متر طرق بمدينة القاهرة الجديدة

أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة وعدد من مسؤلي الهيئة والجهاز، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة، بإجمالي أطوال 39 كيلومتر.

واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم، بتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالتجمع الأول، حيث يجري تطوير محور السادات بطول 11 كم، وتشمل الأعمال توسعة المحور وجعله محورا (حرا) يتم ربطه بمحور الميثاق حتى التسعين الشمالي، حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، وكذا تعديل المحور بتقاطعه مع محور مصطفى كامل.

كما مر مسؤلو الوزارة على أعمال تطوير محور يوسف السباعي والطرق الرابطة بطريق السويس القديم بطول ١١ كم، وأعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.5 كم، من طريق السويس حتى التسعين الشمالي.

واختتم مسئولو الإسكان الجولة، بالمرور على أعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم، من الطريق الدائري حتى محور مصطفى كامل، وكذا أعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم، مؤكدين ضرورة مواصلة الأعمال ليتم الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت.

وفي سياق متصل، عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، اجتماعاً مع رؤساء الشركات المنفذة للأعمال لتأكيد ضرورة مواصلة العمل ليل نهار لإتمام الأعمال في الوقت المحدد وبأعلى كفاءة، وأهمية تطوير مداخل ومحاور التجمع الأول وربطها بالطرق الرئيسية (السويس، والطريق الدائري، وطريق الميثاق).