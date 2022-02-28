السعودية تؤكد حرصها على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزامها باتفاق «أوبك بلس»

أكد ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزامها باتفاق (أوبك بلس).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.