قررت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، حظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا، والانضمام إلى التحرك الدولي لاستبعاد روسيا من النظام البنكي العالمي "سويفت"، ردًا على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن سول أبلغت واشنطن بقرارها بشأن العقوبات من خلال قناة دبلوماسية بعد مراعاة اعتبارات مختلفة، بما في ذلك العلاقات مع موسكو، التي لا تزال شريكا للسلام في شبه الجزيرة الكورية والتبادلات التجارية وغيرها.

من جانبه، أعربت روسيا عن أسفها إزاء قرار كوريا الجنوبية، محذرة من أن العلاقات التعاونية بين البلدين قد يتغير مسارها.

وقال السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية "أندريه كوليك" - في مؤتمر صحفي وفقًا لما نقلته (يونهاب) - إن القرار مؤسف للغاية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تطورت على نحو إيجابي خلال السنوات الثلاثية الماضية، وأن هذا المسار سوف يتغير الآن، محذرًا من أن العقوبات لن تساعد في المشاريع التعاونية الثلاثية التي طال انتظارها، والتي تشمل الكوريتين وروسيا.

بدورها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى كوريا الجنوبية "ماريا كاستيلو فرنانديز"، عن تقديرها لدعم سول لكييف، منوهة بأن كوريا الجنوبية تقف إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والمجتمع الدولي، واتخذت الإجراءات بما فيها فرض قيود التصدير والانضمام إلى التحرك الدولي لاستبعاد روسيا من النظام البنكي العالمي "سويفت" لمعاقبة الانتهاكات الروسية للقانون الدولي.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يقدر التزام الحكومة الكورية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وتخطط كوريا الجنوبية لتعزيز إجراءات التفتيش على الصادرات إلى روسيا.

ومن المتوقع أن يتم حظر صادرات المواد الاستراتيجية إلى روسيا التي حددتها أربعة أنظمة دولية متعددة الأطراف، وهي مجموعة موردي المواد النووية (NSG)، واتفاقية "فاسينار" (Wassenaar Arrangement)، ومجموعة أستراليا (AG)، ونظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR).