 هيدي كرم: الحياة بقت زحمة.. والحب أحيانا يجعل الإنسان بلا حول ولا قوة - بوابة الشروق
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هيدي كرم: الحياة بقت زحمة.. والحب أحيانا يجعل الإنسان بلا حول ولا قوة

هيدي كرم
هيدي كرم

نشر في: الإثنين 28 فبراير 2022 - 4:57 م | آخر تحديث: الإثنين 28 فبراير 2022 - 4:57 م

أكدت الفنانة هيدي كرم أن الحب أحيانًا يمكن أن يدمر الإنسان، متابعةً أن الحب يغير الإنسان ويسيطر على الشخص ويمكن أن يكون هو سبب دماره أو نجاته، مشددةً على أن الحب إما أن يصبح نعمة أو نقمة.

وتابعت كرم خلال برنامج "راجل و2 ستات" الذي تقدمه مع الإعلامية شيرهان أبو الحسن، والفنان سامح حسين على قناة "ON"، أن الحب أحيانًا يجعل الإنسان بلا حول ولا قوة، خاصةً لو كان أحد الأطراف هو الأقوى والمسيطر ولا يراعي ضميره في الطرف الآخر.

وترى هيدي كرم أن الحياة أصبحت "زحمة" وهناك شخصيات فقدت في تلك الزحمة، وذلك بسبب المشاغل الحياتية الموجودة والضغوطات التي يتعرض لها الناس في يومهم العادي.

وحذرت من أن الإنسان لو ترك نفسه لحياته اليومية دون أن يخصص مكالمة يومية على الأقل مع من يحبهم فحينها "الحياة هتسحلنا"، مشيرة إلى أن الإنسان سيستيقظ يومًا ونجد أنفسنا فقدنا التواصل مع من نُحبهم.

https://www.youtube.com/watch?v=OK_yAOVAIw4


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