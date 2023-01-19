قندوسي يقود الوسط وكهربا مهاجما في تشكيل الأهلي أمام الداخلية

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أعلن تشكيل الفريق الذي ‏يخوض مباراة الداخلية في السابعة مساء اليوم على استاد الأهلي بالسلام، ضمن منافسات ‏الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

يجلس على دكة البدلاء: محمد شريف وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي ‏حسين وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا.