قندوسي يقود الوسط وكهربا مهاجما في تشكيل الأهلي أمام الداخلية

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الداخلية في السابعة مساء اليوم على استاد الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود كهربا.
يجلس على دكة البدلاء: محمد شريف وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا.