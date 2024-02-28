حذّرت حركة حماس، من تبعات خروج مستشفى كمال عدوان في محافظة شمال قطاع غزة عن الخدمة بسبب نفاد كميات الوقود.

وقالت حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تتسبب في تفاقم الوضع الصحي والإنساني لأهالي شمال القطاع، والذي أدى لاستشهاد العديد من المرضى بسبب نقص الرعاية الطبية والدواء.

وأشارت إلى استشهاد أربعة أطفال في المستشفى بسبب الجفاف وسوء التغذية، وهو ما يُعد إخفاقاً دولياً في حماية الإنسانية من إجرام الاحتلال الذي يفرض حصاراً مطبقاً على شمال القطاع.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون بتحمُّل مسئولياتهم وواجباتهم القانونية في اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وخصوصاً في محافظتي غزة والشمال، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

كما دعت كافة الأطراف المعنية بما فيهم الوكالات الأممية بضرورة التحرك العاجل لتوصيل المواد الغذائية الطارئة لأهالي شمال القطاع الذين يتعرضون لتجويع ممنهج من قبل الاحتلال الذي لا يراعي أية معايير إنسانية أو ضوابط أخلاقية في حربه الشاملة على الفلسطينيين.

وكان حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان خروج، قد أعلن المستشفى عن الخدمة جراء نفاد الوقود

وقال أبو صفية، إن توقف المستشفى عن العمل سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية، وأضاف: «سجلنا استشهاد العديد من المرضى نتيجة نقص الدواء والغذاء والوقود».