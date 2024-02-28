دول الاتحاد الأوروبي تخفق في التوصل لاتفاق حول مشروع قانون لسلاسل التوريد

أعلنت الرئاسة البلجيكية الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكنوا من الاتفاق بشأن مشروع قانون متنازع عليه يتعلق بسلاسل التوريد في التكتل.

وقالت بلجيكا، التي ترأست المحادثات، إنه يجب دراسة الوضع لمعرفة ما إذا كان من الممكن معالجة المخاوف التي طرحتها الدول الأعضاء، بالتشاور مع البرلمان الأوروبي".

وامتنعت ألمانيا عن التصويت على القرار الذي يتطلب موافقة أغلبية 15 دولة، على الأقل، من الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، بما يشكل حوالي 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.

وقال مارك أوليفييه هيرمان، الناشط في مجال السياسة الاقتصادية بمنظمة "أوكسفام" في بيان "أثارت ألمانيا من خلال سحب دعمها لاتفاق تم التوصل إليه بالفعل، مقاطعة قواعد سلسلة التوريد الأوروبية التاريخية".