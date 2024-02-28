ارتفاع البتكوين إلى 60 ألف دولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتصل إلى 60 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين في ظل التفاؤل بزيادة الطلب على الأصول الرقمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أكبر عملة رقمية في العالم زادت منذ بداية العام الحالي بأكثر من 40%، مدعومة بالإطلاق الناجح لصناديق الاستثمار القابلة للتداول التي تعمل في العملات الرقمية والتي جذبت أكثر من 6 مليارات دولار منذ إطلاقها في 11 يناير الماضي. كانت آخر مرة سجلت فيها البتكوين 60 ألف دولار للوحدة في نوفمبر 2021، بعد وصولها إلى أعلى مستوى على الإطلاق وكان 69 ألف دولار تقريبا في وقت سابق من الشهر نفسه.

وقال ريان كيم رئيس قطاع تداول المشتقات المالية في شركة تداول الأصول الرقمية الأولية فالكون إكس.

كما زاد تفاؤل المتعاملين في السوق بانخفاض مقبل في معدل نمو المعروض من العملات الرقمية فيما يعرف باسم "الانتصاف". وساعد ذلك في استمرار فترة ارتفاع سعر البتكوين مما ساعد في زيادة الشهية للمضاربة على العملات الرقمية الأصغر من إيثر إلى دوجكوين.

في الوقت نفسه سجلت البتكوين خلال الشهر الحالي أكبر ارتفاع شهري منذ ديسمبر 2020، عندما زاد سعرها بنسبة 50% إلى حوالي 9600 دولار.

وزادت البتكوين بأكثر من ثلاثة أمثال قيمتها منذ بداية العام الحالي بعد تراجعها بنسبة 64% خلال 2022 لتتعافى من سلسلة الفضائح التي ضربت قطاع العملات الرقمية وإفلاس عدة شركات تداول مما أثار الكثير من الشكوك في جدوى الأصول الرقمية.