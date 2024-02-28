نمو إيرادات وأرباح إي باي خلال الربع الأخير

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية إي باي مساء أمس الثلاثاء نمو إجمالي حجم أعمالها خلال الربع الأخير من العام الماضي لتحقق نتائج تفوق التوقعات.

وزادت إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بنسبة 2% سنويا إلى حوالي 6ر2 مليار دولار، في حين زادت الإيرادات بنسبة 8% إلى 724 مليون دولار. وزاد سعر الصرف الشركة في تعاملات ما بعد إغلاق التداول الرسمي أمس بنسبة 4% تقريبا عقب إعلان هذه النتائج.

وتخوض إي باي منافسة شرسة مع شركة أمازون دوت كوم الأمريكية وشركات تجارة التجزئة عبر الإنترنت الصينية مثل تيمو وشين.

واستقر عدد المستخدمين النشيطين على منصة إي باي خلال الربع الأخير عند مستوى 132 مليون مستخدم للربع الثالث على التوالي مقابل 134 مليون مستخدم في الربع الأخير من 2022.

وفي الشهر الماضي أعلنت إي باي شطب حوالي 1000 وظيفة بهدف خفض النفقات، بما يعادل حوالي 10% من إجمالي عدد الوظائف الدائمة لديها.