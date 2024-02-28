أكبر حزب سياسي بسويسرا يعارض استحواذ سويس كوم على أنشطة فودافون بإيطاليا

أعلن أكبر حزب سياسي في سويسرا معارضته لصفقة شراء شركة الاتصالات السويسرية سويس كوم على أنشطة فودافون جروب البريطانية في إيطاليا مقابل 8 مليارات يورو (8.7 مليار دولار).

وقال حزب الشعب اليميني السويسري، في بيان، إن "الاتحاد السويسري تمتلك حصة الأغلبية في سويس كوم ولذلك فهي المسئولة في النهاية عن الشركة، حزب الشعب السويسري يرفض المغامرات الخارجية عندما تكون الدولة هي الضامن الفعلي لتعويض أي خسائر".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة البنية التحتية السويسرية المسئولة عن إدارة حصة الدولة في سويس كوم، قولها في رد أرسلته عبر الإنترنت، إن الحكومة تتعامل مع الموضوع، رافضة تقديم المزيد من التعليقات لان المفاوضات بشأن الصفقة مازالت جارية.

يذكر أن حكومة سويسرا تمتلك 51% من أسهم سويس كوم.

وكانت الشركة جزءا من شركة البريد والاتصالات والتلغرف السويسرية المملوكة للدولة قبل خصخصتها في أواخر التسعينيات.

وفي الانتخابات العامة التي أجريت في العام الماضي حصل حزب الشعب على 27.9% من أصوات الناخبين ليظل أكبر حزب سياسي في سويسرا.