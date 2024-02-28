حريق ضخم بمصنع في محافظة الخليل بالضفة الغربية

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قالت مراسلة روسيا اليوم مساء يوم الثلاثاء إن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني ما زالت تتعامل مع حريق ضخم بمصنع في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأضافت أن عشرات طواقم الإطفاء من محافظات الخليل والقدس وأريحا وبيت لحم تعمل منذ أكثر من ساعتين على إخماد ألسنة اللهب.

وذكرت أن طواقم إطفائية بلدية الخليل بكل إمكانيتها وبمساندة ودعم الدفاع المدني الفلسطيني في الخليل والمدن المجاورة، تبذل قصارى جهدها في محاولة إخماد الحريق الهائل الذي نشب في شركة "رويال" الصناعية التجارية في منطقة ضاحية الرامة.

وناشد رئيس البلدية تيسير أبو سنينة المواطنين ضرورة الابتعاد عن موقع الحريق وإزالة مركباتهم من الطرق المؤدية للشركة وعدم عرقلة الطواقم من القيام بعملها

وأوضح أن المواد التي يتم استخدامها في المصنع سريعة الاشتعال، مشيرا إلى أن عملية السيطرة على الحريق الضخم يفوق قدرة وإمكانيات طواقم وفرق الإطفائية والإنقاذ

وأكد تيسير أبو سنينة على ضرورة تعاون جميع الجهات المختصة للسيطرة عليه.