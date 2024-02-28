ألمانيا: إخراج جسم يشبه «قنبلة» من شقة إرهابية سابقة بالجيش الأحمر

أخرجت الشرطة الألمانية من شقة دانيلا كليته - الإرهابية السابقة في جماعة الجيش الأحمر- جسما يشبه قنبلة صغيرة.

ولاحظ مراسل من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الأربعاء أن ضابطا من خدمة إزالة الذخائر القتالية قام بتخزين الجسم داخل صندوق أمان في سيارة، ولم يتضح بعد على وجه الدقة ما هو هذا الجسم.

وقامت السلطات بإخلاء المنزل الذي تستأجر فيه كليته شقتها تحسبا لأي خطر محتمل حيث اضطر كل السكان إلى مغادرة شققهم، كما تم منع المرور على الرصيف المقابل للمنزل والرصيف المجاور له.

وأوضح ضابط شرطي متخصص في جمع وتحليل الأدلة السبب في ذلك قائلا:" لأننا وجدنا شيئا خطيرا".

وتم استدعاء سيارات إطفاء وسيارات إسعاف والمزيد من سيارات الشرطة أمام المنزل، الذي ألقت فيه الشرطة القبض على كليته في شقتها في الطابق الخامس مساء أول أمس الاثنين.

وفي تطور لاحق، أكدت متحدثة باسم مكتب مكافحة الجريمة في ولاية ساكسونيا السفلى مساء اليوم العثور على أسلحة داخل شقة كليته في برلين. وقالت المتحدثة إن إخلاء المنزل في حي كرويتسبرج لا علاقة له بالعثور على الأسلحة.

كانت السلطات الألمانية أصدرت أمس الثلاثاء ستة أوامر اعتقال بحق كليته، 65 عاما، القابعة حاليا في الحبس الاحتياطي لاتهامها في عدة جرائم سطو في مدن شتور وفولفسبورج وهيلدسهايم وكريلمينجن بولاية ساكسونيا السفلى، بالإضافة إلى مدينتي بوخوم ودويسبورج بولاية شمال الراين-ويستفاليا، وقد وقعت هذه الجرائم في أعوام من بينها أعوام 1999 و2006 و2015 و2016.

وكان المحققون ألقوا القبض على كليته في منطقة برلين-كرويتسبرج مساء أول أمس الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن الادعاء العام في مدينة فيردن شمالي ألمانيا ومكتب مكافحة الجريمة في ولاية ساكسونيا السفلى يبحثان منذ عقود عن الإرهابيين السابقين في جماعة الجيش الأحمر، بوركهارد جارفيج /55 عاما/ وإرنست-فولكر شتاوب /69 عاما/ وكليته، وثلاثتهم محسوبون على ما يطلق عليه الجيل الثالث من منظمة الجيش الأحمر.

ويُعْتَقَد أن ممثلي هذا الجيل قتلوا الرئيس الأسبق لمصرف "دويتشه بنك"، ألفريد هرهاوزن، ورئيس وكالة التصفية، ديتليف كارستن روفيدر (وكالة التصفية هي هيئة أسستها الحكومة الألمانية بعد إعادة توحيد ألمانيا في 1990، وكانت مهمتها إدارة وخصخصة الأصول المملوكة للدولة في ألمانيا الشرقية السابقة).

ولا يزال الجناة والدوافع في هذه الجرائم غير معروفة حتى الآن.

وتعد جماعة الجيش الأحمر التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز وأنشط الجماعات اليسارية المسلحة بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية. ونفذت الجماعة العديد من العمليات أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.

وشنت السلطات عمليات بحث عن أعضاء الجماعة المطلوبين لفترات طويلة من الزمن.

وعُرِفَت الجماعة التي يشار إليها اختصارا بـ "آر ايه إف"، أيضا باسم مجموعة "بادر ماينهوف".