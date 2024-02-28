 إنزال جوي لمساعدات غذائية لمدينة غزة وشمال القطاع لأول مرة منذ طوفان الأقصى - بوابة الشروق
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إنزال جوي لمساعدات غذائية لمدينة غزة وشمال القطاع لأول مرة منذ طوفان الأقصى

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 11:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 11:09 م
نفذت طائرات مساء، اليوم الأربعاء، عمليات إنزال جوي لمساعدات غذائية لمدينة غزة وشمال القطاع لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):بأن طائرات حلقت في سماء مدينة غزة وشمال القطاع ونفذت عمليات إنزال لمساعدات غذائية.

وقالت المصادر إن الطائرات، التي لم تعرف هويتها بعد، أسقطت عبر مظلات صناديق من المساعدات الغذائية في ساحة "الجندي المجهول" غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن الطائرات أسقطت شحنة ثانية في أرض زراعية في محيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وتتكون المساعدات، التي أسقطتها الطائرات رغم محدوديتها، وكان أعداد من السكان في انتظارها لحاجتهم الماسة لها، من "الأرز والفول والمعكرونة"، وفقا للمصادر.

وتعيش مدينة غزة والمحافظات الشمالية للقطاع الساحلي أوضاعا "كارثية" جراء نفاد الطعام وفرض إسرائيل حصارًا عليهم منذ اندلاع الحرب على غزة.

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