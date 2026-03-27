إيران: تسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر مضيق هرمز

قال السفير الإيراني لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، إن طهران ستعمل على "تسهيل وتسريع" مرور المساعدات الإنسانية عبر مضيق هرمز.

وصرح بحريني، اليوم الجمعة، بأن طهران وافقت على طلب من المنظمة الدولية للسماح بمرور آمن للمساعدات الإنسانية وشحنات الزراعة عبر الممر المائي الحيوي.

وأشار بحريني في منشور على منصة إكس إلى أن: "هذا الإجراء يعكس التزام إيران المستمر بدعم الجهود الإنسانية وضمان وصول المساعدات الأساسية إلى المحتاجين دون تأخير".

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة عن تشكيل فريق عمل لمعالجة التداعيات التي أحدثتها الحرب في إيران على مرور المساعدات الإنسانية.