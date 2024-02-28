الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عسكرييه في معارك غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل اثنين إضافيين من عسكرييه في شمال قطاع غزة.

وأوضح الجيش أن العسكريين عمرهما 25 عاما و24 عاما، لافتا إلى أنهما قتلا في معارك هناك، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.