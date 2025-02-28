 40 يوما على وقف النار في غزة.. الاحتلال يواصل الانتهاكات واستشهاد العشرات - بوابة الشروق
الجمعة 28 فبراير 2025 10:42 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

40 يوما على وقف النار في غزة.. الاحتلال يواصل الانتهاكات واستشهاد العشرات

وكالات
نشر في: الجمعة 28 فبراير 2025 - 10:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 فبراير 2025 - 10:25 ص

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة في اليوم الأربعين لوقف إطلاق النار.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار، صباح اليوم الجمعة، شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأصيبت طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول 17 شهيداً و19 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و365 شهيداً و111 ألفاً و780 مصاباً منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وتنتهي يوم الأحد، المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال في ظل مساعي دولية لتمديد المرحلة الأولى أو التوصل لاتفاق حول المرحلة الثانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك