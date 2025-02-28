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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة في اليوم الأربعين لوقف إطلاق النار.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار، صباح اليوم الجمعة، شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأصيبت طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول 17 شهيداً و19 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و365 شهيداً و111 ألفاً و780 مصاباً منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وتنتهي يوم الأحد، المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال في ظل مساعي دولية لتمديد المرحلة الأولى أو التوصل لاتفاق حول المرحلة الثانية.