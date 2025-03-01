الكويت تعرب عن رفضها أية إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار مؤسسات الدولة في ‫السودان‬

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، رفض الكويت لأية إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية في جمهورية السودان وتعتبر تدخلاً في شؤونها الداخلية أو تهديداً لوحدة أراضيها.

وشددت الكويت في بيان صحفي اليوم على ضرورة حماية المؤسسات الرسمية في السودان، والتزام جميع الأطراف بمخرجات "إعلان جدة" الموقع في مايو 2023، مؤكدةً موقفها الثابت تجاه سيادة السودان وسلامة شعبه وأراضيه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السعودية رفضها تشكيل حكومة موازية في السودان في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان التي يقودها محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".

وسبق أن رعت السعودية جولات تفاوض عدة في مدينة جدة دون التمكن من دفع الأطراف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023، نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي"، خلف أزمة إنسانية كارثية مع انتشار المجاعة وتفشي الكوليرا.

وتسببت الحرب بتشريد الملايين في أكبر أزمة نزوح في العالم بحسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تقدر عدد النازحين في السودان بحوالي 8ر8 مليون شخص، فيما فر 5ر3 مليون إلى الدول المجاورة.