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الأمير ويليام يزور كرايستشيرش لتكريم ضحايا هجوم المسجدين

ولينجتون - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 28 مارس 2019 - 2:03 ص | آخر تحديث : الخميس 28 مارس 2019 - 2:03 ص

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، اليوم الخميس، أن الأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج، سيتوجه إلى كرايستشيرش أواخر أبريل تكريما لضحايا الهجوم الذي استهدف مصلين في مسجدين بالمدينة.

وقالت أردرن في بيان: "الأمير ويليام تجمعه علاقة قوية بشعب كانتربيري منذ زياراته هنا عقب زلازل كرايستشيرش".

وتابعت: "يسرني حقا أن يستطيع القيام بزيارة قصيرة لدعم المتضررين من الهجوم والإشادة بالتعاطف والتضامن غير العاديين اللذين أظهرهما النيوزيلنديون في الأسابيع الأخيرة".

وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 50 شخصا عندما فتح مسلح النار على مصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم 15 مارس.


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