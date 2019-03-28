تحالف مدى للتطوير و«أى كوميونتى» لتقديم خدمات تكنولوجية لمشروع «أزهى»

وقعت شركة مدى للتطوير «أزهى» عقد اتفاق مع شركة أى كوميونتى (Icommunity) المالكة لتطبيق إدارة المجتمعات السكنية المغلقة وحلول البوابات وذلك تماشيا مع سياسة الشركة لتقديم أفضل الخدمات والحلول التكنولوجية المتطورة لخدمة عملائها.

يوفر تطبيق أى كوميونتى لسكان أزهى خدمات الأمن، تأمين البوابات حفاظا على خصوصية الملاك وضيوفهم، إمكانية طلب الخدمات المختلفة وكذلك التواصل الدائم مع إدارة الشركة المالكة للمشروع مما يسهم فى توفير مجتمع سكنى آمن، متطور ويواكب أحدث النظم العالمية المطبقة فى إدارة المجتمعات.

وقال المهندس ماجد صلاح، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدار: «اعتمدنا على الأجدر بالثقة؛ حيث إن نموذج أعمال شركة أى كوميونتى يرتكز بصورة أساسية على تطبيق أحدث الأنظمة والحلول الأمنية المتكاملة مما يتماشى مع سياسة الشركة فى توفير كل ما يضمن راحة وأمن عملاء أزهى».

وقال كريم أكرم، العضو المنتدب لشركة أى كوميونتى: «تقديم الخدمة فى منتجع أزهى يعد إنجازا لنا؛ حيث يتطابق مع خطتنا فى التوسع فى المنتجعات وخاصة فى منطقة العين السخنة، نحن نرى شركة مدى من الشركات المهمة والتعاقد معها مهم استراتيجيا؛ حيث تضع العميل على رأس أولوياتها مما يتطابق مع سياسة شركتنا».

وبلغت استثمارات شركة مدى للتطوير فى أول مشروعاتها بالعين السخنة «أزهى» والذى يقام على مساحة 400 فدان نحو 13 مليار جنيه.

يقع المشروع فى قلب العين السخنة باتجاه السويس وعلى بعد 126 كم من القاهرة و11 كم فقط من بوابات العين السخنة و35 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة.