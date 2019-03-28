مهاجرون يستولون على سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط

ذكرت القوات المسلحة المالطية اليوم الأربعاء أن مجموعة من المهاجرين "اختطفوا" سفينة تجارية يبدو أنها كانت تتجه نحو مالطا.

واستولى 108 مهاجرين على السفينة "إل هيبلو 1" عندما كانت على بعد ستة أميال من الساحل الليبي.

وقالت متحدثة باسم الجيش المالطي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السلطات المالطية تلقت تقارير عن "السفينة المختطفة" بعد ظهر اليوم وأنها "تتابع" الوضع.

وكان آخر اتصال مع السفينة هو نداء أطلقه القبطان.

وأضافت المتحدثة أن السفينة كانت متجهة إلى الشمال، وكان من المتوقع أن تصل إلى المياه المالطية الإقليمية صباح غد الخميس.

ووضع الجيش المالطي وحدات في وضع الاستعداد وطلب المشورة القانونية حيث إن هذه قد تكون أول حالة قرصنة بحرية في البحر المتوسط في التاريخ الحديث.

وكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عبر موقع تويتر أن هذه العملية لم تعد عملية إنقاذ بل "عملية قرصنة".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه سيعلق دوريات السفن التي أنقذت عشرات الآلاف من المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.