إن عالم المراة دائم التطور يوما بعد يوم، وخاصة فيما يخص مجال العناية بالبشرة، ففي لندن ظهرت أنواع جديدة من مستحضرات التجميل تحمي البشرة من أثار التلوث الصناعي الذي أصبح يحاوط الإنسان أكثر فأكثر.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فقد تزايدت نسبة إقبال النساء على شراء مستحضرات التجميل المضادة للتلوث؛ نظرًا لأن هواء المدينة أصبح أكثر سمية، حيث يستيقظ سكان لندن على تأثير الهواء السام على بشرتهم، حيث تأتي الجسيمات المتناهية الصغر المنتشرة في الجو في المرتبة الثانية بعد الشمس، من حيث تأثيرها على تقدم السن؛ ما زاد الحاجة نحو المستحضرات المخصصة لمكافحتها.

وارتفعت المبيعات في متجر "Liberty" لمستحضرات التجميل على الإنترنت، وأيضًا عمليات البحث عن مستحضرات العناية بالبشرة المضادة للتلوث بشكل عام بنسبة 73% منذ، مارس من العام الماضي 2018.

تقول إميلي بيل إحدى العاملات في المتجر "نحن نعيش بجوار مدينة أوكسفورد سيركس وهي أحد أكثر الأماكن تلوثًا في العاصمة لندن؛ لذا فإن عملائنا ملتزمون تمامًا بالموضوع ويعلمون أن هناك علاقة بين التلوث وشيخوخة البشرة"، ويتوقع المتجر أن المنتجات المضادة للتلوث في المستقبل ستكون شائعة مثل كريمات الحماية من أشعة الشمس.

وأفادت الدكتورة آنا بيرسود، المدير التنفيذي لشركة "ثري ووركس" للعناية بالبشرة، بأن الشركة تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا على مستحضرات العناية بالبشرة، التي تقاوم مخاوف البشرة المتعلقة بالتلوث بما في ذلك الجلد الباهت والتهابات والبشرة الحساسة والعيوب والمسام المسدودة والشيخوخة المتسارعة.

وأوضحت كاتبة التجميل اليساندرا شتاينهر، التي أدرجت منتج "قناع المدينة" في علامتها التجارية للعناية بالبشرة "بريمارك"، بسعر 3 جنيهات استرلينية، أنه لا يوجد حتى الآن دراسات علمية محددة تثبت أن بعض المكونات تعمل في معالجة آثار التلوث، حيث لا يزال كل شيء في مراحله الأولى فقط تلك المنتجات تقوم بالتطهير"، مضيفة أنها قوبلت بالدهشة عندما أعلنت أن مكافحة التلوث ستكون أحد الشواغل الرئيسية لعلامتها التجارية، لكنها تتوقع أن الاتجاه سيصبح سائدًا بشكل متزايد.

وبدوره قال المؤسس المشارك لمتاجر التجزئة على الإنترنت "Cult Beauty،Alexia Inge"، إن موقع الشركة الإلكتروني شهد زيادة في عمليات البحث عن المنتجات المضادة للتلوث، وحقق نموا سنويا قدره 1،000٪ في المنتجات المضادة للتلوث بسعر 105 جنيهات استرلينية، وعبر قائلا: "لقد بدأ الناس للتو في فهم أن التلوث موجود في كل مكان ليس فقط في الطرق الملوثة للمدينة ولكن في المنزل والهواء والماء أن صناعة التجميل تتحدث عن ذلك منذ فترة والآن يلحق العملاء بالركب".