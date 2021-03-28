كشف فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن الهولندي داني مكيلي حكم مباراة فريقه ضد صربيا اعتذر له عقب المباراة عن عدم احتساب هدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة الأخيرة.

وسجل رونالدو هدفا للبرتغال ضد صربيا في الدقيقة الـ93 كما أظهرت الكاميرات في الإعادة، لكن حكم اللقاء لم يحتسب الهدف باعتبار أن الكرة لم تعبر الخط كاملة، ومنح رونالدو بطاقة صفراء للاعتراض في غياب تقنتي حكم الفيديو المساعد وعين الصقر.

وقال سانتوس في تصريحات للتليفزيون البرتغالي بعد نهاية المباراة: «لقد دعاني الحكم لرؤية اللعبة سويا. رأينا الهدف ولم يكن لدينا أي شك، لا هو ولا أنا، لقد اعتذر عن قرار إلغاء الهدف، لكن هذا اللفتة الصادقة لا تساعدنا».

وأضاف مدرب المنتخب البرتغالي: «ماذا سأفعل بهذا الاعتذار؟ لقد رأيت الكرة من زاويتين، في الأولى هناك شكوك ولكن في الثانية لا».

وتابع: «كان المساعد حاضرًا حين تحدثت مع حكم المباراة وقلت إن ذلك كان خطأه، القرار تسبب في مشكلة، لأننا تعادلنا في المباراة».

وأتم «في النهاية الحكام بشر وقد يخطئون، لذلك يجب الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد وتكنولوجيا خط المرمى لتفادي مثل هذه الأخطاء».