طالب يطعن زميله بخنجر لخلافات بينهما في الدقهلية

أصيب طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، بجرح نافذ أسفل البطن؛ إثر تعدي زميله عليه بالضرب بآله حادة "خنجر"؛ بسبب مشادة كلامية بينهما.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول المدعو "أمير محمد عبدالنبي الشحات" 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوى الصناعي، ومقيم عزبة " اللوزي" دائرة المركز، مصابا بجرح نافذ أسفل البطن من الجهة اليمنى (ادعاء تعد).

وبانتقال الضباط والفحص وسوال مرافقه المدعو "محمد مسعود فتحي محمد " 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، ومقيم بذات الناحية، اتهم المدعو "مسعد .ع. م. ع" ۱۷ سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، ومقيم عزبة "يزبك" دائرة المركز بالتعدي على المجني عليه بالضرب بآلة حادة "خنجر" وإحداث إصابته وذلك حال سيرهما بأحد الشوارع ببندر شربين وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما.

وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لسابقة قيام المصاب بالتعدي عليه بالسب والشتم، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة والتحفظ عليها تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥١٦٠ لسنة ۲۰۲١ جنح مركز شرطة شربين، وجار العرض على النيابة العامة.