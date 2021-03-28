رئيس هيئة قناة السويس: سفن البترول المعطلة ليست السبب في ارتفاع أسعار البترول

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن "قبطان السفينة الجانحة (إيفر جرين)، هو المسؤول عن الأزمة، لأنه قائد السفينة"، مشيرا إلى أن المرشد قراره استشاري، "والمسؤول الأول والأخير هو القبطان".

وأشار ربيع في اتصال هاتفي مع برنامج (على مسئوليتي) بفضائية (صدى البلد) مساء اليوم السبت، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم اقتراحات يوميا من أجل التعامل مع أزمة السفينة الجانحة، ويتابع أيضا تطورات التعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا مناورات الشد في أوقات تلائم ظروف المد والجزر وسرعة الرياح لحل أزمة السفينة الجانحة.

وأوضح أن قناة السويس تحملت مراكب أكبر من السفينة الجانحة، مضيفا أن "السفينة نفسها مرت في وقت سابق من القناة دون أى مشاكل". وشدد على أن الجهات المسؤولة في القناة هي التي ستتولى التحقيق في أزمة السفينة الجانحة.

ولفت إلى أن سفن البترول المعطلة بسبب أزمة السفينة الجانحة ليست السبب في ارتفاع أسعار البترول.