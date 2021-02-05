أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استقلالية المؤسسة الليبية للاستثمار باعتبار أنها صندوق سيادي ملكا للأجيال القادمة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية، وعدم استخدامها كورقة ضغط وابتزاز، وتكثيف الجهود لحمايتها.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ذلك جاء خلال لقاء المنفي، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، الذي قدم إحاطة حول عمل المؤسسة، والجهود التي تقوم بها للمحافظة على الأصول الليبية بالخارج، والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى كل ما يتعلق باستثمارات المؤسسة والحجوزات على أصولها في بعض الدول، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لاسترجاع هذه الأصول.

وأشار المنفي، خلال اللقاء، إلى ضرورة عدم المساس بأصول المؤسسة الاستثمارية، والعمل على دعمها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.