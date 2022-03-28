الزمالك يوافق على مشاركة فريق الطائرة في بطولة إفريقيا

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال ببطولة إفريقيا، التي ستقام في الفترة من 8 إلى 18 من مايو 2022 بتونس.

يأتي ذلك في إطار الدعم الكامل من مجلس إدارة الزمالك في مشاركة كل الألعاب الرياضية بالنادي في كافة المحافل الدولية لتمثيل القلعة البيضاء ويسعى الأبيض لتحقيق لقب البطولة وسط منافسة قوية متوقعة.

جدير بالذكر أن فريق الطائرة للرجال بالزمالك قد تأهل إلى الدور قبل نهائي لكأس مصر، عقب الفوز على سموحة في دور الثمانية بنتيجة 3-٠، ليقابل الاهلي في الدور قبل النهائي

ودعم مرتضى منصور، فريق الكرة الطائرة مؤخرا بثلاثة لاعبين على مستوى عالي كان أولهم الكوبي “يوسفاني هرنانديز، البرازيلي جواو رافائيل، وآخرهم المصري رضا هيكل ليملك الفارس الأبيض قوة ضاربه كبيرة سوف تساعده علي حصد البطولات بجانب أعضاء الفريق الموجودين.