اليابان تحتج على إجراء روسيا تدريبات عسكرية في الجزر المتنازع عليها

احتجت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، ضد روسيا عبر القنوات الدبلوماسية بشأن التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها موسكو على سلسلة من الجزر، بما في ذلك تلك المتنازع عليها مع اليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي، حسب ما أوردته صحيفة جابان تايمز اليابانية، في إشارة إلى أربع جزر استولت عليها القوات السوفيتية من اليابان في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية: إن "التوسع العسكري الروسي في الأراضي الشمالية غير مقبول لأنه يتعارض مع موقف بلادنا بشأن تلك الجزر".

وجاء الاحتجاج بعد أن أعلن الجيش الروسي، أنه أجرى تدريبات شارك فيها أكثر من 3 آلاف جندي، وهذا هو أول تدريب في الجزر المتنازع عليها قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان منذ أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي تعليق المحادثات الإقليمية مع اليابان.

وانسحبت روسيا من المحادثات في ضوء عقوبات طوكيو ضد موسكو في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأبلغت الحكومة اليابانية موسكو أنها تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية المتنامية للجيش الروسي في المناطق المحيطة باليابان وسط الأزمة الأوكرانية، بينما أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه التحركات.

وكان الاتحاد السوفيتي استولي على الجزر الأربع بعد استسلام اليابان عام 1945، وتقول طوكيو إن الضم كان غير قانوني وتطالب بإعادتها، بينما تقول موسكو إن ذلك كان نتيجة مشروعة للحرب.