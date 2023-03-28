ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز للهجرة في المكسيك إلى 39 قتيلا و29 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا اندلاع حريق بمركز للهجرة في مدينة "سيوداد خواريز" الحدودية شمالي المكسيك إلى 39 قتيلا و29 مصابا.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مسؤولا بالمعهد الوطني للهجرة في المكسيك رفض الكشف عن هويته أعلن الحصيلة الجديدة للضحايا.



ووفقا لتقارير إعلامية فإن مكتب النائب العام في المكسيك فتح تحقيقا في الحادث ويوجد حاليا محققون في موقع الحريق.



وتعد مدينة "سيوداد خواريز" نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة؛ إذ تمتلئ ملاجئها بالمهاجرين الذين ينتظرون فرصة سانحة للعبور أو الذين قدموا طلبات لجوء إلى الولايات المتحدة وفي انتظار أن يتم البت فيها.