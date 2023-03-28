قادة أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا تتوصل إلى اتفاق بعدة قضايا خلافية

توصل قادة أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد مفاوضات طويلة إلى اتفاق في عدة قضايا خلافية.

وأعلن لارس كلينجبايل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس)، مساء اليوم الثلاثاء بعد المشاورات إنه تم الاتفاق على حزمة من التدابير.

ومن بين هذه التدابير زيادة رسوم الطرق بالنسبة للشاحنات لتوفير المزيد من الملاءة المالية للاستثمارات في السكك الحديدية، وقالت رئيسة حزب الخضر ريكارد لانج إن ما يصل إلى 80% من الأموال المجموعة من هذه الرسوم سيتم ضخها في توسيع شبكة السكك الحديدية.

واتفق زعماء الأحزاب على تسريع وتيرة توسيع نطاق الطرق السريعة، وقال رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر إن 140 مشروعا للطرق السريعة سيكون في خدمة المصلحة العامة مستقبلا.

كما تتعلق حزمة التدابير التي تم الاتفاق عليها أيضا بتسريع وتيرة توسيع البنية التحتية وإدخال تعديلات على قانون حماية المناخ وإدخال تعديلات على أنظمة التدفئة.

وأعرب رؤساء الأحزاب الثلاثة كلينجبايل ولانج وليندنر عن رضاهم عن نتائج المفاوضات.

وقال كلينجبايل، إن من المنتظر صياغة قانون حماية المناخ على نحو أكثر كفاءة حتى تتمكن ألمانيا بشكل أفضل من تحقيق الهدف الخاص بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2045.

وأضاف أن "التحول في التدفئة" يهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية من خلال تعديل أنظمة التدفئة.