قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنشاء مجمعين للصحة النفسية وعلاج المسنين.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه يتم إتاحة أماكن لتقديم العلاج النفسي بعيدا عن الوصمة أو نظرة المجتمع، بجانب الأماكن الموجودة بالفعل على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الصحة في مصر كانت مشكلة مزمنة، وافتقدت لأمرين، الأول إرادة سياسية حقيقية من صانع القرار بوضع الصحة على رأس أولويات الدولة وهو ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة سواء في مجال الإنفاق أو في مجال الاهتمام.

ونوه بأن وزارة الصحة تنفذ هذه الرؤية والاستراتيجية بشكل واضح ودقيق ومنظم، موضحا أن المستهدف هو حياة صحية للمواطن، بدءا من وهو جنين إلى مرحلة الشيخوخة.

ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب توفير خدمات مباشرة مع إتاحة لوجستيات تساعد على تقديم الخدمات المباشرة.



