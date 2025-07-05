ماذا قدم حمد الله أمام فلومينينسي؟

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شارك المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مع ناديه الجديد الهلال السعودي، لأول مرة في بطولة كاس العالم للأندية، خلال مواجهة فلومينينسي البرازيلي، التي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 2-1.

وعانى الهلال من أزمة هجومية، بعد استمرار غياب ميتروفيتش للإصابة، مع إصابة المهاجم البديل عبد الله الحمدان، مما دفع المدرب سيموني إنزاجي لطلب ضم مهاجم، ليكون بديلًا للبرازيلي ماركوس ليوناردو.

وشارك حمد الله كبديل لمدة 15 دقيقة فقط، على حساب محمد كنو، لم ينجح خلالها في إنقاذ الزعيم من توديع المونديال.

ولمس حمد الله الكرة 7 مرات، وأرسل 4 تمريرات بينها 3 بشكل صحيح، بنسبة دقة 75%.

وحاول حمد الله مراوغة لاعبي فلومينينسي مرتين، نجح في واحدة فقط، وقدم تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، كما صنع فرصة وحيدة للمدافع كاليدو كوليبالي.

ولم يسدد حمد الله أي كرة على مرمى الفريق البرازيلي، وفاز بصراع أرضي وحيد من 3 مع لاعبي فلومينينسي، بينما فقد الاستحواذ في ثلاث مناسبات.