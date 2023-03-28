طلب برلماني لتوطين الصناعات المُغذية للأجهزة المنزلية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للحكومة، بشأن أهمية توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك.

النائب محمود عصام أكد فى طلبه أن الدولة المصرية تبذل جُهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة بشأن توطين الصناعات الأجنبية، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلى وغيرها من الجهود التى تستهدف أن نكون أمام وضع مختلف للصناعة فى مصر خاصة بعدما كشتفته تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من تحديات كبيرة.

وأشار إلى أن أحد أهم الجهود المبذولة من جانب الدولة هو العمل على مواجهة الإشكاليات التشريعية وأيضا الإجراءات التنفيذية التى تحتاج إلى مراجعة بجانب النظر فى تقديم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين، وهو الأمر الذى يجب أن يراعى مجالات محددة وعلى رأسها صناعة الأجهزة المنزلية فى مصر.

ولفت إلى أنه بحسب شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الغرف التجارية فمصر لديها اكتفاء ذاتي في تصنيع الأجهزة الكهربائية يصل إلى 90% من إجمالي ما يستهلكه الشعب المصري من هذه السلع، والاستيراد لا يتجاوز الـ10%، حيث يتم استيراد معظمها من الصين وتركيا، كما أن مستلزمات الإنتاج لما تحققه مصر من اكتفاء ذاتى من هذه الصناعة يتم استيرادها بنسبة 98%، وخاصة الصاج والاستانلس والبلاستيك.

وأكد أن أمامنا فرصة لتكون مصر مصدرا للصناعات المغذية لصناعة الأجهزة المنزلية مثل الصاج والاستانلس والبلاستيك وهو ما يمثل خطوة هامة للصناعة الوطنية ككل، لتحقيق أهداف زيادة الصادرات والإحلال محل الواردات، والاستفادة من الموقع الجغرافى الهام لمصر والعديد من الاتفاقيات التجارية التى تؤهلها للتصدير للعديد من الأسواق العالمية، خاصة الدول الأفريقية.