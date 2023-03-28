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تقارير عن إنهاء التعاون بين أديداس والمغنية بيونسيه

نورنبرج (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 8:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 8:11 م
ذكرت تقارير إعلامية أن شركة الملابس والأحذية والمستلزمات الرياضية الألمانية أديداس اتفقت مع مغنية البوب بيونسيه وعلامتها التجارية إيفي بارك على إنهاء  التعاون بينهما.

وذكرت التقارير أنه لن يتم تمديد العقد الذي ينتهي أجله بنهاية العام الحالي، في حين رفضت متحدثة باسم أديداس التعليق على التقارير.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ووسائل إعلام أخرى أن خط منتجات إيفي بارك لم يحقق النتائج التي كانت أديداس تتوقعها، في حين تضطر الشركة الألمانية إلى ضخ أموال في هذا المشروع كل سنة.

وهذه هي المرة الثانية التي تنهي فيه أديداس التعاون مع نجم كبير في صناعة الموسيقى.

ففي نهاية العام الماضي، أنهت أديداس التعامل مع مغنى الراب الأمريكي كاني ويست، ولكن لأسباب ليست اقتصادية، حيث كان خط منتجات كاني ويست عالي الربحية.

وكان سبب قرار أديداس إنهاء التعامل مع ويست هو تصريحاته المعادية للسامية.

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