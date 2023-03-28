زعيم المعارضة في كينيا يتحدى الحكومة

احتدمت الاحتجاجات في العاصمة الكينية نيروبي بعد تحدي زعيم المعارضة رايلا أودينجا لتحرك الحكومة لوقفه عند حده.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أودينجا جاب أجزاء من نيروبي برفقة أنصاره بالسيارات اليوم الإثنين ، بينما قامت الشرطة بإلقاء زجاجات الغاز المسيل للدموع، حيث كانت تحاول منع الوصول إلى الحي التجاري الرئيسي والمنشآت الحكومية المهمة.

وتوعد أودينجا ، الذي فشل في قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في العام الماضي ، لصالحه في المحكمة الدستورية بعد أن خسر بفارق ضئيل أمام ويليام روتو ، بحشد الجماهير ضد الحكومة لتلبية مطالبه.

ومن بين هذه المطالب مراجعة فرز الأصوات من أجل إثبات فوزه. كما يريد من الدولة بذل المزيد من الجهود لخفض تكاليف المعيشة وإنشاء لجنة جديدة تشرف على الانتخابات في المستقبل لضمان نزاهتها.

وذكرت بلومبرج أن أودينجا قال أمام أنصاره "لابد من خفض أسعار السلع الأساسية ". كما طالبوا بفتح بنظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بالانتخابات لمراجعة الأصوات.

وصرحت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الكينية بأن الشركة علقت اليوم خدمة قطارات الضواحي في نيروبي بسبب الاحتجاجات، بينما أغلقت المدارس في العاصمة أبوابها قبل الموعد المحدد لإنصراف التلاميذ.

وانتقد روتو وسياسيون آخرون في الائتلاف الحاكم الاحتجاجات ، قائلين إن أودينجا خسر الانتخابات، وأنه يحاول حشد الجماهير في محاولة لإبرام صفقة مع الحكومة ، مثلما فعل مع الرئيس السابق أوهورو كينياتا ، وهو زعم نفاه زعيم المعارضة.

وطلب الائتلاف الحاكم من أودينجا منح روتو ، الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي ، الوقت لتحسين الأحول الاقتصادية بدلا من قيادة مسيرات من شأنها تعريض حياة الناس والممتلكات للخطر.