كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

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ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 12 ألفا اليوم الثلاثاء، وسط تخفيف معظم قيود مكافحة الفيروس لاستعادة الحياة الطبيعية لما قبل الجائحة.

وسجلت البلاد 12 ألفا و129 إصابة جديدة بكوفيد 19، بما في ذلك 14 حالة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و785 ألفا و589، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وارتفع رقم اليوم الثلاثاء عن 4204 حالة مسجلة في اليوم السابق.

وسجلت البلاد 8 وفيات مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألفا و231 وفاة.