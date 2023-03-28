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رئيس الأركان الهندي: الهند وإفريقيا تواجهان تهديدات مشتركة

نيودلهي (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 11:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 11:42 م

قال رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال مانوج باندي، اليوم الثلاثاء، إن الهند وأفريقيا تواجهان تهديدات مشتركة مثل الإرهاب والتطرف العنيف، ويمكن للخبرة الجماعية أن تكون مفيدة في الاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة.

وذكرت وكالة برس تراست أوف إنديا أنه خلال حديثه أمام تجمع لقادة الجيش الذي شارك فيه 31 مندوبا من الدول الأفريقية، بما في ذلك 10 من رؤساء الأركان، أكد الجنرال باندي أيضا على أن النهج التعاوني في التصنيع الدفاعي سيكون وضعا مربحا للتعاون بين الهند وإفريقيا.

وذكر أن 25 دولة شريكة تشارك في النسخة الحالية من مناورة أفيندكس العسكرية التي تختتم غدا الأربعاء.

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