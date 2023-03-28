الاستخبارات الداخلية في بريطانيا تتوقع هجوما إرهابيا في أيرلندا الشمالية

أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية في بريطانيا (إم آي 5) اليوم الثلاثاء، ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية من "كبير" إلى "شديد"، يعني أن وقوع هجوم يعتبر

"محتمل جدا"، في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة المنطقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج، عن كريس هيتون هاريس وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، في الحكومة البريطانية قوله في بيان أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على المواطنين البقاء في حالة يقظة، ولكن دون قلق، وإخطار دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية عن أي مخاوف لديهم.

وقال هاريس، إن قرار تغيير مستوى التهديد اتخذه جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني بشكل مستقل.

وأشار إلى التهديد المستمر

من "عدد صغير" من الأفراد الذين ما زالوا يصرون على استخدام "العنف تحت دوافع سياسية".

وكان الجهاز، أعلن خفض مستوى التهديد إلى "كبير" قبل عام، في أول مرة يتم تغييره فيها منذ عام 2010.

وجاء قرار جهاز (إم آيي 5) متواكبا مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة (اتفاق بلفاست) بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية والذي أنهى عقودا من الاضطرابات في أيرلندا الشمالية.

وكان بايدن، قال إنه يعتزم السفر إلى جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية للاحتفال بتلك المناسبة، رغم عدم إعلان البيت الأبيض بعد عن مواعيد الزيارة أو تفاصيلها.