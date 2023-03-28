 الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاق بشأن آلية دفاع جديدة للحماية من الترهيب الاقتصادي - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 مارس 2023 1:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاق بشأن آلية دفاع جديدة للحماية من الترهيب الاقتصادي

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
بروكسل - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 1:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 1:34 م

أعلن مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق بشأن آلية دفاع جديدة للحماية من الترهيب الاقتصادي.

وقال بيرند لانج، المفاوض الذي يمثل البرلمان الأوروبي، إن الآلية تدافع عن المصالح الاقتصادية "في حال ممارسة الضغط السياسي من خلال إجراءات تتعلق بالتجارة والاستثمار".

ويعد الاستبعاد من السوق الأوروبية الموحدة والعطاءات العامة والرسوم العقابية على الدول غير الأوروبية، التي تحاول التدخل في القرارات السياسية للاتحاد الأوروبي، من ضمن الإجراءات المتاحة ضمن آلية مكافحة الترهيب.

ومن المقرر أن تطبق المفوضية الأوروبية هذه الإجراءات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك