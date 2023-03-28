الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاق بشأن آلية دفاع جديدة للحماية من الترهيب الاقتصادي

أعلن مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق بشأن آلية دفاع جديدة للحماية من الترهيب الاقتصادي.

وقال بيرند لانج، المفاوض الذي يمثل البرلمان الأوروبي، إن الآلية تدافع عن المصالح الاقتصادية "في حال ممارسة الضغط السياسي من خلال إجراءات تتعلق بالتجارة والاستثمار".

ويعد الاستبعاد من السوق الأوروبية الموحدة والعطاءات العامة والرسوم العقابية على الدول غير الأوروبية، التي تحاول التدخل في القرارات السياسية للاتحاد الأوروبي، من ضمن الإجراءات المتاحة ضمن آلية مكافحة الترهيب.

ومن المقرر أن تطبق المفوضية الأوروبية هذه الإجراءات.